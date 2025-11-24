Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande lavoro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 21:08Serie A
Niccolò Righi

Per analizzare la vittoria per 5-1 del suo Como sul campo del Torino ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dei lariani Cesc Fabregas. Queste le sue parole, iniziando dai giovani: "Questa è la nostra forza, la nostra strada. Gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevoli che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l'inizio".

Sui tifosi: "Oggi voglio ringraziarli. Il calcio italiano è passionale e loro hanno capito cosa vogliamo fare, hanno pazienza e ci sostengono sempre. Con loro mi posso "quitar el sombrero", come si dice in spagnolo. Siamo in un processo importante, con ragazzini. Grazie a tutti i comaschi"

Sul lavoro in allenamento: "Abbiamo lavorato le ultime due settimane, con blocco basso e spazi corti. Quando succede questo come allenatore non puoi che essere felici. Tutti i gol fatti oggi sono frutto di grande lavoro in allenamento".

Sulla forza degli esterni: "Ad inizio stagione c'erano stati infortuni e non abbiamo avuto continuità di esterni. Oggi Martin ha giocato alto, Posch sta lavorando bene e meritava una chance. Questo è importante perché se sono coinvolti tutti è meglio".

