Scudetto impossibile? Il Mattino in prima pagina: "Napoli all'assalto del sogno"
Il quotidiano Il Mattino in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e al Napoli, che spera ancora nella conquista dello Scudetto. La vittoria ottenuta nel big match contro il Milan, deciso da un gol di Politano, ha dato nuove energie ai partenopei che sono riusciti a rimanere al passo dell'Inter. Il Napoli infatti è rimasto a -7 dalla capolista, compiendo però il sorpasso a danno dei rossoneri a riportandosi al secondo posto grazie alla quinta vittoria di fila.
Gli azzurri quindi non mollano il sogno Scudetto, che fino a qualche settimana fa sembrava davvero andato in fumo. Il prossimo turno di campionato sarà particolarmente importante, visto che il Napoli potrebbe accorciare ulteriormente mettendo pressione all'Inter. Gli azzurri infatti ripartiranno dal Tardini, dove domenica pomeriggio saranno ospiti del Parma nella trentaduesima giornata di campionato.
Un'occasione importante per la formazione di Antonio Conte, che ovviamente spera di portare a casa il bottino pieno. Sempre domenica però gli occhi degli azzurri saranno rivolti al Sinigaglia, dove alle 20.45 l'Inter se la vedrà contro il Como. Anche un mezzo passo falso dei nerazzurri potrebbe essere utile al Napoli, che con una vittoria a Parma infiammerebbero ancor di più questo finale di stagione. A sette giornate dalla fine, la missione Scudetto non sembra impossibile.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.