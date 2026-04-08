Quarto posto, che sfida. La Provincia in prima pagina: "Como, domenica c'è l'Inter"
L'edizione comasca del quotidiano La Provincia in prima pagina si concentra sul calcio e sulla lotta ingaggiata dal Como per la qualificazione alla prossima Champions League. I lariani al termine della 31esima giornata sono riusciti a difendere il quarto posto, salendo a quota 58 in classifica. Il Como però ha diverse inseguitrici alle spalle, prima su tutte la Juventus che ha accoricato le distanze grazie alla vittoria sul Genoa portandosi a -1 dai lombardi.
Quattro i punti di vantaggio sulla Roma mentre la distanza dall'Atalanta, reduce da una vittoria pesante a Lecce, si è ridotta a cinque punti. Il Como dunque nelle sette giornate che rimangono alla fine del campionato avrà parecchie avversarie in ottica Champions, dovendo proseguire nel solco della continuità per centrare un obiettivo storico. Sull'agenda dei lariani c'è già un big match, dato che domenica la formazione di Cesc Fabregas ospiterà l'Inter nel big match serale.
Un possibile punto di svolta della stagione del Como, a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo. La corsa Champions passa soprattutto dalla sfida in programma al Sinigaglia contro i nerazzurri, che il prossimo 21 aprile affronteranno i lariani anche nella semifinale di Coppa Italia. Un successo ai danni della capolista sarebbe un messaggio fortissimo del Como, che guarda avanti con fiducia e spera di realizzare un autentico sogno chiamato Champions.
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