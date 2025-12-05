Como, Fabregas: "Non abbiamo cercato Rodri Mendoza ma mi piace tanto. Spero che Morata si sblocchi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche di Rodri Mendoza, giocatore dell'Elche accostato ai lariani la scorsa estate: "No, non lo abbiamo cercato, anche se mi piace molto in realtà. E l'Elche gioca un grande calcio".

Domani può essere la partita di Morata?

"Speriamo tutti che possa sbloccarsi. Se non gioca, lui sarà il primo ad essere molto contento se prenderemo una vittoria da San Siro. È importante per noi, deve fare il salto, sono convinto di quello che vedo da lui però. Ci sono giocatori che in casa fanno bene e fuori no. Dipende dal contesto della partita, dell'ambiente, la situazione dell'altra squadra. Ci sono partite in cui serve più personalità".

Diao come sta? E la Federazione ha ribattuto a quanto avete detto che era andato là non infortunato... ma lui come sta? Gli ha parlato?

"Lui è molto giovane, tante pressioni che le arrivano e gli fanno girare la testa. Ho capito che ci sono altri interessi, che non c'entrano con la nostra società e dobbiamo gestirlo al momento giusto. Ha sofferto un po', dopo le mie parole qua. Ho parlato un po' di questo, non lo voglio mettere in difficoltà ma sa bene la mia opinione. Vediamo che succede. La cosa più importante è che ritorna con noi e può essere un'arma importante. Non c'entra l'Arabia...".