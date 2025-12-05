TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina, era ora cambiare qualcosa. Milan da Scudetto ma..."

A parlare dei temi del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan fuori dalla Coppa Italia:

"Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".

La difesa della Lazio superiore a quella del Milan?

"Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell'Inter. La linea difensiva rossonera per me è inferiore".

Napoli-Juve partita chiave per entrambe:

"Ha tutto da perdere la Juve rispetto al Napoli, che può anche pareggiare. Se la Juve dovesse perdere, andrebbe a otto punti dalla prima e cominciano a essere tanti. E rischia anche il quarto posto. E' vero che poi hai Yildiz e Conceicao che qualcosa ti danno, però hai da recuperare terreno sulle altre, che sono tante. Ma ha la chance, visto che è fuori nel Napoli anche Lobotka, perdita gravissima. Da questi infortuni però Conte è sempre stato bravo a rimescolare le carte. Mi aspetto una partita tosta, visto l'ambiente del Maradona. Spalletti? Non credo che sarà applaudito".

Inter-Como partita verità per entrambe:

"Una vittoria farebbe considerare il Como una squadra da Scudetto. Ma anche per l'Inter è importante, perché dimostrerebbe di essere una grande squadra anche contro una squadra forte. L'Inter farà una partita di pressione, perché il Como rischia molto con la costruzione dal basso. ma se il Como esce dalla prima pressione, l'Inter ha sempre la difesa alta e i velocisti del Como possono fare la differenza. Il Como se la giocherà".

Che dice della Fiorentina?

"La Fiorentina è stata contestata per le finali europee e non perse, ma quando ci si arriverà mai con quella frequenza? Si è contestato anche Palladino. Poi non c'è neanche la società ora. Domani molto probabilmente potrebbe cambiare modulo Vanoli, con un 4-3-1-2, con Dzeko e Kean davanti. E dico che è la mossa giusta, perché il 3-5-2 ha portato solo quei punti finora".