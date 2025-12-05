TMW Brighton, Coppola può andare via a gennaio. È seguito da diversi club di Serie A

Diego Coppola via dal Brighton a gennaio? È certamente una possibilità. Perché il difensore italiano finora ha raccolto solamente diciotto minuti in Premier League, spalmati su tre partite. Tre anche le presenze nella Coppa di Lega, qui con un minutaggio decisamente superiore (259') ma che non possono bastare per chi si è trasferito per provare un calcio di livello superiore. Va detto che lo stesso Brighton ha due monumenti sulla linea difensiva come Dunk e van Hecke, difficilmente sostituibili. Poi ci sarebbe pure Olivier Boscagli, arrivato a parametro zero dal PSV Eindhoven dopo sei stagioni di livello straordinario.

Dura, quindi, la vita Oltremanica. Per questo i Seagulls potrebbero pensare a una cessione in prestito con diritto di riscatto nel mese di gennaio. Niente ritorno romantico all'Hellas Verona, ma un progetto di medio alta classifica che gli possa garantire se non una maglia da titolare almeno una continuità che finora non ha avuto.

Per ora è ancora presto per fare le carte al suo futuro, ma dipenderà da chi cerca un difensore centrale. Come il Bologna, in caso di cessione di Lucumì, la Juventus - che lo ha seguito molto tempo - Inter oppure Torino. Sarà, eventualmente, un domino che porterà ad altri movimenti a cascata.