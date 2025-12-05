TMW Roma, tanti club su Niccolò Pisilli. Dopo Genoa e Parma c'è anche il Sassuolo

Niccolò Pisilli è uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. Perché il calciatore sta valutando la possibilità di andare via in prestito per giocare di più, con diverse squadre che sono interessate. Detto dei sondaggi di Parma e Genoa nelle scorse settimane, in particolare di quello rossoblù causa presenza di Daniele De Rossi sulla panchina, nelle ultime ore c'è stato un altro club a chiedere informazioni.

Si tratta del Sassuolo, che vorrebbe inserire un altro centrocampista alla propria rosa. In questo momento però la Roma non ha intenzione di restringere una rosa che sta dando discrete risposte, anzi. Più di allargarla per dare la possibilità di sognare in grande.

Pisilli nelle scorse ore ha parlato così del nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini. "Da quando è arrivato ha voluto trasmettere una mentalità vincente e siamo tutti allineati con lui perché sappiamo che se lo seguiamo ci può dare veramente tanto e lo stiamo dimostrando in campo. Penso sempre ad allenarmi bene perché so che se seguo il mister posso crescere tanto come giocatore e se lo faccio sicuramente avrò le mie occasioni. Ci dice sempre di non preoccuparsi, che non taglia fuori nessuno e su questo è molto bravo a gestire il gruppo. Il metodo? Ognuno ha le sue idee, lui è molto bravo a trasmetterle perché più un giocatore vede quanto un mister crede nelle sue idee e più le prende seriamente".