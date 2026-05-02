Como, Fabregas: "Partita preparata per vincere. Futuro di Nico Paz? Non è il momento"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Napoli chiuso sullo 0-0 e valido per la 35^ giornata di Serie A.

Si può essere soddisfatti anche con lo 0-0?

"Dipende. Dentro la mia testa, considerando dove eravamo un anno e mezzo fa, sono molto orgoglioso. Dopo questo, sono arrabbiato per non aver vinto avendo preparato una partita per vincere. Non dimentichiamo che ragazzi giovani hanno lottato contro campioni come McTominay e di questo sono contento, ma non del risultato perché volevo vincere".

Siete cresciuti rispetto all'andata: la percepisce?

"L'ho percepita sempre. Sono molto esigente con i ragazzi, quando non mi danno quello che voglio non dimentico quelle partite ma il 90% delle volte mi danno tantissimo. So dove erano un anno e mezzo fa, so cosa stanno facendo. Non c'è solo il risultato, ci sono ore di lavoro dietro e in questo senso dobbiamo essere contenti. Un anno dopo essere tornati in A, stiamo lottando per cose importanti e dobbiamo essere contenti".

Nico Paz andrà via a fine stagione: come farà a rimpiazzarlo?

"Lo dici te (rivolto ad Hernandes, ndr) che andrà via. Non è il momento di parlarne, mancano tre partite. Tantissima tranquillità, lavoriamo tutti insieme. Nel calcio bisogna saper far tutto: l'altra sera Dembélé seguiva Pavlovic senza toccare la palla. Vogliamo portare un grande calcio, stiamo costruendo una squadra molto giovane e dobbiamo continuare così".

La palla di Da Cunha era un qualcosa di diverso?

"Un po' diverso, ma se seguite il Como non è la prima volta che lo facciamo".