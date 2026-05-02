Zappacosta analizza il periodo negativo dell'Atalanta: "Pagati i ko con la Juve e in Coppa Italia"

Davide Zappacosta, difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Queste le sue parole: "L'obiettivo è quello di fare più punti possibili. Sappiamo la posizione che occupiamo e che ci sono tanti punti, ma noi cercheremo di dare il massimo e restare sul pezzo".

Dove si trovano le motivazioni?

"Le motivazioni non devono mai mancare. Veniamo da un periodo complicato ma abbiamo fatto una rincorsa incredibile e sarebbe un peccato mollare alla fine. Mancano 4 giornate e cercheremo di farle al meglio".

Vi ha condizionati il pesante ko con il Bayern Monaco?

"Ma no, al di là delle singole partite ci sono match che ti rubano più energie mentali: penso al ko in campionato con la Juventus o la Coppa Italia. Sono sconfitte che pesano ma dobbiamo avere la forza di ribaltare questi periodi negativi".