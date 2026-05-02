Genoa, Ellertsson dà indicazioni tattiche: "Dove verrò schierato? Stasera gioco a destra"

Nel pre partita della sfida tra l'Atalanta e il Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista della formazione ospite Mikael Egill Ellertsson. Queste le sue parole: "Oggi gioco a destra, poi vediamo nel corso della partita. Se è il mio posto preferito? Direi di sì, mi piace molto giocare in quella zona di campo".

Tante punte stasera, volete divertire?

"Vogliamo provare a vincere come ogni partita. Ancora non siamo salvi e questa gara è importante per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo quanto sia difficile ma vogliamo dare il massimo".