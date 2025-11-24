Como, Fabregas scaramantico: "La classifica non la guardo, non è il momento di farlo"

Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei lariani Cesc Fabregas. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi del match: "Mi aspetto una bella partita. Sono due formazioni di qualità e piene di giocatori offensivi. Mi aspretto una gara molto bella da vedere".

Su cosa sta lavorando per migliorare ulteriormente?

"Su un po' di tutto perché vogliamo essere più completi possibili. Con i giovani spesso manca qualcosina davanti, quella fame, quella cattiveria di voler far gol. Questa è una cosa che devono trovare".

Guarderà la classifica in caso di vittoria?

"E' interessante ma non è importante. Noi vogliamo continuare a crescere. La classifica non la guardo, non è il momento di farlo. La cosa più importante è fare una prestazione convincente".