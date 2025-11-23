Per Fabregas c'è un Senegal incomodo: a Como è scoppiato il caso Diao

"L’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Non è nemmeno cominciata così la lunga e travagliata storia di Assane Diao infortunato e indisponibile per il Como. Anzi, è iniziata lo scorso aprile con un'operazione al piede destro, peggiorata da una terapia conservativa per la fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale dello stesso. Fino ad oggi, il problema muscolare accusato alla coscia sinistra dall'attaccante di 20 anni in Nazionale.

Anzi no, prima di partire direzione ritiro con il Senegal, come ha riportato la stessa Federcalcio nel comunicato ufficiale che ha liberato dopo appena due allenamenti il giocatore per farlo tornare in Italia. E invece no, pronta precisazione nelle ultime ore di Cesc Fabregas in persona: "Lui è andato in ritiro con il Senegal con un problemino all'adduttore e ha fatto 2 allenamenti. Poi si è fatto male ed è tornato qua". Troppi cortocircuiti in poche settimane.

Fatto il punto e ritrovato nuovamente Diao ko, l'episodio comunque lascia in bella vista un gigantesco problema: l'allenatore del Como non vuole che il suo giocatore raggiunga il Senegal per disputare la Coppa d'Africa. E non è servito molto a far vuotare il sacco a Fabregas: "Per me è una cosa senza logica", la sentenza iniziale. Con tanto di spiegazione accurata del caso: "È stato 7 mesi fuori, ha giocato 3 spezzoni di partite, va in Nazionale, si fa male e starà fuori. Poi magari andrà di nuovo nel Senegal. Per me non c'è un senso".

Non solo. La guida spagnola dei lariani non ha perso tempo a puntare il dito anche contro il Senegal: "A loro non interesserà niente, ma noi vogliamo la cosa migliore per il giocatore: non deve andare", ha ribadito Fabregas. Una presa di posizione evidentemente forte e contraria alla partecipazione di Diao alla Coppa d'Africa, che ricordiamo andrà in scena dal 21 dicembre al 18 gennaio, in caso di finale. Dunque nel pieno corso del campionato, proprio nella stagione in cui il Como ha l'ambizione di qualificarsi per una competizione europea.

Perdere un pezzo da novanta come il classe 2005, ammirato da tutta la piazza e stimato anche dal suo allenatore esigente, è un colpo troppo duro da sopportare per Fabregas. Proprio ora che la Serie A andrà a ruota libera fino a marzo, senza altre pause. Diao non ci sarà fino alla partita contro l'Inter del 6 dicembre, nel peggiore dei casi si dovrà aspettare la gara casalinga con la Roma per riaverlo prima di Natale. Però la Coppa d'Africa rischia di diventare un'incomprensione enorme tra i due, magari arrivando a incrinare il rapporto tra il maestro e il suo pupillo. Il caso aperto fa discutere e non è da escludere possa avere un effetto boomerang.