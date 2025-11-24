Baroni ha inflitto a Fabregas la più pesante lezione da quando è in Italia

Terza sfida, in veste di allenatori, per Marco Baroni e Cesc Fabregas. Il tecnico toscano, con l’allora sua Lazio, è stato quello che ha inflitto all’allenatore catalano la più pesante batosta da quando è in Italia, un 1-5 (perché si giocava al Sinigaglia di Como) senza possibilità di repliche. Baroni è ancora imbattuto nei confronti col collega.

Baroni gioca contro il Como invece per la settima volta. Un bilancio, quello attuale, in perfetta parità, con una vittoria e una sconfitta, più 4 pareggi a completare il tutto. La vittoria è quella, larghissima, che abbiamo già citato. La sconfitta invece ora comincia ad essere distante nel tempo, perché è datata 28 settembre 2015, quindi 10 anni fa.

Fabregas, che stasera festeggia la sua 50esima panchina in Serie A, ha all’attivo una vittoria e una sconfitta contro il Torino. Il risultato delle due gare? Sempre lo stesso: 1-0, per la squadra che giocava in casa.

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS FABREGAS

1 vittoria Baroni

1 pareggio

0 vittorie Fabregas

6 gol fatti squadre Baroni

2 gol fatti squadre Fabregas

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS COMO

1 vittoria Baroni

4 pareggi

1 vittoria Como

9 gol fatti squadre Baroni

7 gol fatti Como

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS TORINO

1 vittoria Fabregas

0 pareggi

1 vittoria Torino

1 gol fatto Fabregas

1 gol fatto Torino