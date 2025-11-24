Baroni ha inflitto a Fabregas la più pesante lezione da quando è in Italia
Terza sfida, in veste di allenatori, per Marco Baroni e Cesc Fabregas. Il tecnico toscano, con l’allora sua Lazio, è stato quello che ha inflitto all’allenatore catalano la più pesante batosta da quando è in Italia, un 1-5 (perché si giocava al Sinigaglia di Como) senza possibilità di repliche. Baroni è ancora imbattuto nei confronti col collega.
Baroni gioca contro il Como invece per la settima volta. Un bilancio, quello attuale, in perfetta parità, con una vittoria e una sconfitta, più 4 pareggi a completare il tutto. La vittoria è quella, larghissima, che abbiamo già citato. La sconfitta invece ora comincia ad essere distante nel tempo, perché è datata 28 settembre 2015, quindi 10 anni fa.
Fabregas, che stasera festeggia la sua 50esima panchina in Serie A, ha all’attivo una vittoria e una sconfitta contro il Torino. Il risultato delle due gare? Sempre lo stesso: 1-0, per la squadra che giocava in casa.
TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS FABREGAS
1 vittoria Baroni
1 pareggio
0 vittorie Fabregas
6 gol fatti squadre Baroni
2 gol fatti squadre Fabregas
TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS COMO
1 vittoria Baroni
4 pareggi
1 vittoria Como
9 gol fatti squadre Baroni
7 gol fatti Como
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS TORINO
1 vittoria Fabregas
0 pareggi
1 vittoria Torino
1 gol fatto Fabregas
1 gol fatto Torino
