Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Fabregas sugli infortunati: "Addai out, Morata sta meglio, Diao con il Torino"

Como, Fabregas sugli infortunati: "Addai out, Morata sta meglio, Diao con il Torino"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:15Serie A
Daniele Najjar

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara in programma sabato alle 12.30 contro l'Udinese. L'allenatore spagnolo ha parlato anche di mercato: "Il mercato non è chiuso" - le sue parole riportate da Lariosport - ", abbiamo sempre parlato di un mercato difficile. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno. Stiamo cercando opportunità per migliorare la squadra, per il momento non c’è niente. Non penso che interverremo con operazioni a titolo definitivo, se faremo qualcosa penso sarà in prestito".

Sugli obiettivi della sua squadra, attualmente sesta in campionato, Fabregas spiega che quello principale è quello di continuare a migliorare: "Sempre con lucidità e tanta attenzione; nel 2025 abbiamo fatto 18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Proveremo a migliorare questo risultati con la nostra filosofia, continuando a crescere nella cultura del lavoro. Come mentalità abbiamo fatto un grande passo in avanti quest’anno, nel 2026 mi aspetto ancora di più".

Su Douvikas: "Il posto da titolare si guadagna quando si gioca bene. Tasos deve avere continuità nella performance, per me contano tantissimo anche gli allenamenti. Il posto non te lo garantisce nessuno, si deve fare il massimo possibile. E' cresciuto tantissimo, ma ha un margine di miglioramento enorme, vedo il potenziale e la voglia di raggiungerlo. Ha grande fisicità e ha gol, per il nostro tipo di gioco deve ancora crescere. Posso parlargli faccia a faccia tranquillamente e lui non se la prende, questo mi piace".

Sulle assenze in attacco: "Senza Morata, Addai e Diao abbiamo poche soluzioni. Vediamo, non posso dirvi cosa faremo ma valuteremo se ci saranno opportunità. Altrimenti, continueremo a lavorare con il materiale che abbiamo: sono molto contento della nostra squadra, posso solo ringraziare i ragazzi per tutto quello che fanno".

Sul ruolo di terzino sinistro sul quale si dice che il Como stia cercando un rinforzo sul mercato: "Non mettetemi in difficoltà. Ripeto, sono contento di tutti i giocatori, analizziamo sempre cosa possiamo migliorare. Abbiamo le nostre idee, ma non stiamo pesando di prendere un terzino sinistro. Sono contento di Moreno e Valle".

Sui rumor legati a un suo possibile approdo al Chelsea: "Non ho niente da dire. Sono qua e sono l’allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo".

Sulla sfida giocata contro il Lecce: "Mi è piaciuto molto il primo tempo. Abbiamo una serenità importante nel giocare, dopo l’ottavo minuto del secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà ma abbiamo gestito bene quei momenti. Abbiamo perso un pò di duelli, ma abbiamo resistito e questo è un segnale. Siamo molto lontani dall’essere la macchina perfetta che vogliamo essere.“

Su Van der Brempt: "Sono molto contento di Ignace. Dovevamo trovare la continuità con lui, vederlo entrare con quella energia e con quella qualità è una bellissima notizia per tutti noi. Ci è mancato, speriamo che in queste 6 settimane ci possa dare una mano".

Sull'Udinese: "È una squadra fisica che non ha paura di niente, sono giocatori forti in questo contesto. Dobbiamo provare a fare la partita con le nostre armi, penso che possiamo fare male all’Udinese".

Su Addai: "Addai domani non ci sarà, con lo staff medico abbiamo deciso che è troppo presto. Ha cominciato a sprintare in allenamento, ma dovremo giocare tante partite e avremo bisogno di tutti.”

Su Kempf: "Diffide? Questa è la bellezza di avere una squadra equilibrata a livello di qualità. Io vedo tutti allo stesso livello, per me con Kempf non si abbassa il livello. Non ho dato molto peso a questa cosa, mi fido dei miei giocatori".

Su Nico Paz: "Non ci sono squadre deboli. Con il Lecce ha fatto una grandissima partita, Nico prima della Roma è stato malato, colpa mia che l’ho messo in campo. Contro l’Inter poteva fare due gol, è un giocatore che fa la differenza e calciatori così vanno tenuti in campo. Sono tranquillo, lui ha una grandissima mentalità, si sente responsabile di quello che succede al Como e delle sue prestazioni".

Su Jesé Rodriguez: "Per me ha fatto una grandissima partita, sta migliorando sulle cose su cui stiamo lavorando. Mette in campo tutto quello su cui lavoriamo, io ai miei esterni chiedo coraggio e di provare sempre l’uno contro uno. Non me ne frega niente se perde 50 palloni, non ho dubbi che sarà un giocatore da Champions League. Forse è ancora un po’ ragazzino, magari non va fortissimo in alcuni duelli. Però mi piace tutto di Jesus, è un ragazzo splendido che lavora e ascolta".

Su Butez: "Per me Jean è un portiere di livello altissimo. Non penso che ruoterò in porta, sono estremamente contento dei quattro portieri che abbiamo. Jean ha la mentalità da animale, si allena sempre al massimo per migliorare".

Su Diao -  “È andato a farsi vedere in Senegal, è tornato dopo tre giorni. Ha fatto la prima fase di recupero qua, gli ho dato quattro giorni liberi per liberare la testa. Tornerà lunedì, penso che per Torino potremo vederlo. Penso ci vorranno più o meno tre settimane".

Su Morata: "Alvaro sta meglio, sta lavorando già in campo ma il tempo stimato di recupero è più o meno quello di Diao. Kuhn deve dimostrarmi e farmi vedere, ha avuti diversi problemi fisici che lo hanno frenato. Arriva però un momento che anche i giocatori devono farmi vedere che danno il massimo e che sono pronti. Sono sicuro che lo farà".

Sulle novità possibili sulla regola del fuorigioco: "Quello che mi fa più paura è che le squadre potrebbero difendersi ancora più in basso. Non sono un grande di questo, se dovesse essere approvata questa regola molte squadre si abbasserebbero ancora di più".

Articoli correlati
Risveglio Nico Paz: il Como si rialza, ma perde Diego Carlos. Sogno Europa ancora... Risveglio Nico Paz: il Como si rialza, ma perde Diego Carlos. Sogno Europa ancora intatto
Como, Fabregas: "Tre punti fondamentali, prestazione molto positiva" Como, Fabregas: "Tre punti fondamentali, prestazione molto positiva"
Fabregas: "Pesante stare in tribuna. La classifica non mi interessa, io voglio la... Fabregas: "Pesante stare in tribuna. La classifica non mi interessa, io voglio la prestazione"
Altre notizie Serie A
Domani Sassuolo-Parma, i convocati di Cuesta: out Benedyczak per influenza Domani Sassuolo-Parma, i convocati di Cuesta: out Benedyczak per influenza
Inter, Acerbi può essere la chiave per riprendere Joao Cancelo: all'Al Hilal ritroverebbe... Inter, Acerbi può essere la chiave per riprendere Joao Cancelo: all'Al Hilal ritroverebbe Inzaghi
Fiorentina, il nuovo acquisto Manor Solomon è al Viola Park per firmare il contratto... Fiorentina, il nuovo acquisto Manor Solomon è al Viola Park per firmare il contratto
Como, Fabregas sugli infortunati: "Addai out, Morata sta meglio, Diao con il Torino"... Como, Fabregas sugli infortunati: "Addai out, Morata sta meglio, Diao con il Torino"
Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley, problema muscolare... Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley, problema muscolare per Baldanzi
Juve, Spalletti: "David e Openda in campo, ma non insieme. Problemino per Milik" Juve, Spalletti: "David e Openda in campo, ma non insieme. Problemino per Milik"
Conte punzecchia, Spalletti risponde: "Ha ragione, alla Juve non ho nulla da invidiargli"... Conte punzecchia, Spalletti risponde: "Ha ragione, alla Juve non ho nulla da invidiargli"
Gli auguri di Urbano Cairo da St. Moritz: "Buon 2026 e Sempre Forza Torino" Gli auguri di Urbano Cairo da St. Moritz: "Buon 2026 e Sempre Forza Torino"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.1 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.2 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.3 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.4 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.5 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.6 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.7 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Zirkzee farà la differenza. Juve, prima rinnova Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Sassuolo-Parma, i convocati di Cuesta: out Benedyczak per influenza
Immagine news Serie A n.2 Inter, Acerbi può essere la chiave per riprendere Joao Cancelo: all'Al Hilal ritroverebbe Inzaghi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, il nuovo acquisto Manor Solomon è al Viola Park per firmare il contratto
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas sugli infortunati: "Addai out, Morata sta meglio, Diao con il Torino"
Immagine news Serie A n.5 Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley, problema muscolare per Baldanzi
Immagine news Serie A n.6 Juve, Spalletti: "David e Openda in campo, ma non insieme. Problemino per Milik"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, le cifre di Salvatore Esposito: allo Spezia circa 2,2 milioni di euro
Immagine news Serie B n.2 Altro rinnovo per il Picerno, preso l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni
Immagine news Serie B n.3 Mantova, lavori in corso per Zuccon: parti vicine
Immagine news Serie B n.4 Empoli, ecco l'erede di Gemmi: Stefanelli nuovo direttore sportivo dei toscani
Immagine news Serie B n.5 Simone Verdi è un nuovo giocatore del Sudtirol: contratto fino al 30 giugno 2026
Immagine news Serie B n.6 Il Mantova ha un nuovo portiere: dal Palermo arriva Francesco Bardi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giuliano, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva Marchisano in prestito
Immagine news Serie C n.2 Padova, rientra il 'caso' Fortin: il portiere resterà e si giocherà il posto con Sorrentino
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Ghisleri e Foti saluteranno a parametro zero: il secondo firmerà col Novara
Immagine news Serie C n.4 Rinforzo in attacco per il Guidonia Montecelio: arriva l'esterno Starita
Immagine news Serie C n.5 Casarano, ceduti due centrali: Guastamacchia al Taranto e Milicevic all'Heraclea
Immagine news Serie C n.6 Latina, doppio innesto a centrocampo dall'Avellino: ecco De Cristofaro e D'Angelo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…