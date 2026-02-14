Como, Vojvoda: "Partita sporca, ma ora dobbiamo dimostrare a San Siro"

Mergim Vojvoda, difensore del Como, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta dei lariani, maturata al Senigallia contro la Fiorentina.

L'analisi del match.

"Dovevamo aspettarci che sarebbe stata una partita sporca e difficile, però c'è anche il contesto: loro si giocano la salvezza e questo ha portato ad una partita diversa da quella che ci aspettavamo. Dovevamo essere più cattivi".

La prossima partita contro il Milan.

"Non abbiamo buttato via tutto il nostro lavoro, abbiamo delle grandi capacità e possiamo fare tante grandi cose. La cosa buona è che giochiamo tra tre giorni a San Siro. Lì dobbiamo dimostrare che ce la giochiamo anche noi".