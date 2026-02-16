Il durissimo attacco di Fabregas a Morata e la grande necessità per l'estate

Difficile dire se le parole di Cesc Fabregas abbiano scaricato definitivamente Alvaro Morata. Però sono state dure, durissime nei confronti del centravanti spagnolo. ""La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare", ha detto il tecnico spagnolo a proposito del centravanti suo connazionale.

La pagelle di Tuttomercatoweb.com è stata chiara e chiarissima. "Sbaglia un gol e poi si fa espellere rimediando un doppio cartellino giallo in un minuto. Disastro". 4. Sono dichiarazioni che vanno a chiudere un rapporto? Parole fortissime, altro che un pungolo. Sembrano un aut aut per Morata, da parte di Fabregas. Perché 'da un giocatore della sua esperienza mi aspetto molto di più', ha detto l'allenatore iberico e difficilmente si può dargli torto.

Tutto, però, evidenzia la grande lacuna in vista dell'estate che verrà per la società dei fratelli Hartono. Perché è vero come è vero che il greco Tasos Douvikas si sta dimostrando sempre più all'altezza del nostro campionato ma dal Como, da questa formazione capace di scovare talenti e prospetti incredibili in ogni reparto e settore del campo, c'è da attendersi qualcosa di diverso. Di superiore. Per questo la sensazione è che, al netto di questo finale di stagione, e le tante prove col falso nueve non sembrano un caso, il Como davanti cambierà. Serve un top player, che faccia la differenza. Un Nico Paz col nove.