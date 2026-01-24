Como, Fabregas: "Tutti devono fare tutto, siamo in pochi. Serve qualità nei terzini"

Il Como di Fabregas si prepara ad affrontare il Torino al Sinigaglia nella 22/a giornata di Serie A, forte del netto successo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio. La vittoria ha permesso ai lariani di riscattare la sconfitta subita contro il Milan e di consolidare una posizione di classifica che sta sorprendendo gli osservatori. Di fronte ci sarà il Torino di Baroni, squadra capace di imprese come l'eliminazione della Roma in Coppa Italia, ma anche di prove opache che hanno alimentato perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. I granata sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali proprio contro i giallorossi, che li hanno fatti scivolare al 14° posto. Il tecnico spagnolo ha studiato a fondo l'avversario e ha preparato scelte tattiche specifiche per affrontare il modulo di Baroni, con particolare attenzione al ruolo dei terzini.

Alla vigilia del match, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN delle scelte di formazione e della strategia studiata per affrontare il Torino. L'allenatore ha affrontato il tema della gestione della rosa ridotta ai minimi termini e delle soluzioni tattiche individuate per sfruttare le caratteristiche del modulo avversario.

In quella foto che ha pubblicato il suo presidente sull'aereo dopo la partita con la Lazio ha detto che stava riguardando la partita. Da lì, dopo averla rivista, oggi ha fatto delle scelte leggermente diverse, come quella di Douvikas dall'inizio. Ce le racconta?

"Tutte le partite sono diverse a seconda delle caratteristiche dell'altra squadra, da come giocano, da come pressano. Proviamo a fare la scelta un po' forzata anche dalla nostra parte perché siamo in pochi. Nelle ultime sei partite abbiamo usato solo 16 giocatori perché non ne abbiamo tanti a disposizione. Come sempre tutti dobbiamo fare tutto, dobbiamo spingere e continuare a fare belle prestazioni e vincere."

In questo senso c'è anche la scelta di Vojvoda sulla fascia destra. Ci racconta anche quella?

"Sì, perché interpretiamo che è una partita dove loro, come giocano con il 5-3-2, alcune volte saltano con un quinto, alcune volte no. Si deve fare tanto giro palla, si deve avere anche qualità nel terzino per trovare la giocata successiva, perché pensiamo che i due terzini sono normalmente due giocatori che hanno più tempo contro questo tipo di modulo. Dopodiché c'è l'interpretazione del giocatore, che è quello che abbiamo preparato in tutte le fasi del gioco, sperando che esca una buona partita."