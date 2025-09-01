Ufficiale Milan, ceduto Alex Jimenez al Bournemouth: il comunicato del club inglese

Adesso è ufficiale: Alex Jimenez lascia il Milan per trasferirsi al Bournemouth. Ad annunciarlo è stato il club inglese con il seguente comunicato: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio del talentuoso terzino Álex Jiménez con un contratto di prestito iniziale dall'AC Milan. Il ventenne difensore, considerato una delle giovani promesse più brillanti del calcio europeo, si unisce ai Cherries con 34 presenze in tutte le competizioni con il Milan.

Jiménez è arrivato ai giganti della Serie A nel 2023, proveniente dalla rinomata accademia del Real Madrid, dove ha trascorso dieci anni di crescita tra il 2012 e il 2022.Ha giocato con la Spagna a livello Under-15, Under-17 e Under-19, e si unirà alla nazionale Under-21 nella prossima sosta per le nazionali.

Dopo aver firmato per il club, il Presidente delle Operazioni Calcistiche dell'AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha parlato con afcb.co.uk: "Álex è un giovane giocatore molto stimato che ha già dimostrato grandi promesse al Milan. Siamo lieti di portare un giocatore con così tanto talento nel club e crediamo che sarà un'aggiunta importante alla nostra squadra. Non vediamo l'ora di lavorare con lui una volta tornato dagli impegni con la nazionale spagnola".

Jiménez ha commentato: "Sono molto felice. Sono entusiasta di questo progetto e che mi abbiano accolto così bene. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e giocare con la squadra. Giocare in Premier League è sempre stato uno dei miei sogni e finché potrò realizzare un sogno, sarò felice".

Jiménez si unisce ad Adrien Truffert, Đorđe Petrovic, Bafode Diakite, Ben Gannon-Doak e Amine Adli come reclute estive, mentre Junior Kroupi è anche lui con la squadra per la sua prima stagione completa".