Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, il punto sui rinnovi: dubbi su Sergi Roberto e Moreno, addio Cerri? E Diego Carlos...

Como, il punto sui rinnovi: dubbi su Sergi Roberto e Moreno, addio Cerri? E Diego Carlos...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:15Serie A
Yvonne Alessandro

Mentre sono in corso festeggiamenti e abbuffate varie, il mercato invernale è già bollente e in attesa solamente dello start ufficiale impostato per il 1° gennaio. Intanto però in casa Como si cominciano a tirare le somme e a valutare determinate situazioni contrattuali, in particolare di chi è in via di scadenza.

Tra Morata e Posch
Si parte dai nomi grossi e dalla certezza assoluta: Alvaro Morata resterà al Como. Sebbene la resa carente in termini di gol, dopo la lotta estenuante in estate con il Galatasaray, l'attaccante spagnolo verrà ceduto in via definitiva dal Milan. Il prestito con obbligo di riscatto infatti impone il pagamento di 10-12 milioni, diretti verso le casse rossonere. E qui la dirigenza dovrà discutere con il giocatore del nuovo contratto, in termini di durata e ingaggio.
Discorso simile per Stefan Posch, terzino destro austriaco arrivato in extremis dal mercato estivo con la medesima formula di Morata (prestito con obbligo) e il riscatto a 5,5 milioni fissato col Bologna. Anche in questo caso il ds Ludi cercherà di trovare un'intesa con il giocatore di 28 anni, per un accordo che vada oltre la stagione corrente.

Il punto su Diego Carlos
Si è rivelato un'autentica colonna portante della difesa di Fabregas, dopo parecchi dubbi per la precedente avventura al Fenerbahce: arrivato in prestito secco sulle rive del Lago, la volontà del club turco è di vendere il cartellino del brasiliano di 32 anni al termine della stagione. Da capire, dunque, se il presidente Suwarso offrirà una cifra ritenuta congrua dai gialloblù, in modo tale da tenersi stretto l'ex Aston Villa.

Dubbi sul futuro
Qui raffiguriamo Sergi Roberto e Alberto Moreno a braccetto, seppur con storie diverse. Il centrocampista spagnolo, sulla falsa riga quasi di Varane al tramonto di carriera, non sta dando garanzie per forma fisica e condizione, fermato dall'ennesimo infortunio in due stagioni trascorse sulle rive del Lago. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe anche non essere rinnovato, sebbene la fiducia totale riposta da Fabregas nell'ex Barcellona. Molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione in Europa. Così come il vice-Valle e coetaneo di Sergi Roberto (33 anni), Alberto Moreno, è in bilico tra l'addio e la permanenza. Al momento, tra l'altro, non è stato avviato alcun discorso di rinnovo con il terzino sinistro spagnolo. E questo potrebbe essere un indizio.

Addii decisi
Prima Cutrone, poi Gabrielloni, a fine stagione Alberto Cerri sarà un parametro zero e tutto lascia credere che le strade con il Como si divideranno. Anima dello spogliatoio e uomo in più nei momenti di difficoltà, potrebbe scendere di categoria e optare per un'altra avventura in carriera da punta 29enne. Simone Verdi, desaparecido ma sotto contratto con i lariani dovrebbe finire svincolato, mentre Marco Sala è solo da annunciare all'Avellino, dopo aver superato le visite mediche e firmato con il suo nuovo club.

Incognite
Per finire due portieri. Tornqvist, svedese classe 2002, non è in discussione: arrivato dal prestito al Mjallby disposto dal Como stesso in estate dopo aver chiuso l'acquisto, si giocherà un posto con Butez a lungo andare. Una riflessione doverosa va a Nikola Cavlina, che non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra in 6 mesi di maglia biancoblù: arrivato come terza scelta tra i pali, il prestito con diritto di riscatto sancito con la Dinamo Zagabria si conclude il prossimo 30 giugno. Qualora il club lombardo decidesse di acquistarlo, dovrebbe discuterne insieme al club croato - ottimi i rapporti dopo l'affare Baturina - e al presidente Boban. L'altro estremo difensore arrivato in estate, Henrique Menke, invece si sta destreggiando con la Primavera: fisso tra i pali, il 18enne brasiliano potrebbe anche rimanere. D'altronde i lariani vantano l'opzione di riscatto dall’Internacional.

Articoli correlati
Como, Fabregas analizza a freddo il ko di Roma: "Nella ripresa fatto bene come con... Como, Fabregas analizza a freddo il ko di Roma: "Nella ripresa fatto bene come con l'Inter"
Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad... Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad altre società"
Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno... Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno a Zanetti
Altre notizie Serie A
Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi... Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio
Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti... Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti i nomi in ballo
Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori.... Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato... No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato di gennaio
Lutto nel calcio britannico: è morto John Robertson, il 'Picasso del calcio' Lutto nel calcio britannico: è morto John Robertson, il 'Picasso del calcio'
Chiesa non si ferma neanche a Natale. Intanto il Liverpool è su Vlahovic: le top... Chiesa non si ferma neanche a Natale. Intanto il Liverpool è su Vlahovic: le top news delle 18
Juventus, nome nuovo per il centrocampo: nel mirino Morton del Lione. Operazione... Juventus, nome nuovo per il centrocampo: nel mirino Morton del Lione. Operazione difficile
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
4 De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
5 Caicedo si ritira dopo l'omicidio di Pineida: "Non voglio più sapere niente di calcio"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine top news n.1 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.2 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.3 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.4 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.5 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.6 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.7 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.3 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.4 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, il punto sui rinnovi: in due ai saluti, altri si giocano il riscatto. E c'è il nodo Dodo
Immagine news Serie A n.2 Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Immagine news Serie A n.3 Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti i nomi in ballo
Immagine news Serie A n.5 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine news Serie A n.6 No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.2 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.3 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.6 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.4 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.5 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?