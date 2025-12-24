TMW Diego Carlos risorto, ma il futuro al Como non è certo. E il Fenerbahce vuole venderlo

Era davvero difficile pronosticare un impatto simile al Como e in Serie A, alla sua prima stagione in Italia e soprattutto dopo un'avventura da emarginato al Fenerbahce, tra passaggi in infermeria e gli spezzoni di gara in 5 partite con la squadra turca. Invece Diego Carlos, al fianco di Jacobo Ramon, ha eretto un vero di cemento armato di fronte alla porta di Butez tra solidità ed esperienza a vista d'occhio.

A cavallo di una forma fisica invidiabile, senza stop o acciacchi a 32 anni e dopo i problemi al legamento collaterale mediale del ginocchio che si è trascinato per mesi in Turchia. Anche e soprattutto grazie al centrale brasiliano da 937 minuti in campo, mentre Cesc Fabregas gode della terza miglior difesa del campionato (12 gol subiti), in lotta con le unghie e con i denti per un sogno chiamato Europa.

Sigillato l'affare in estate dal Fenerbahce in prestito oneroso per circa 3 milioni di euro, in realtà il Como non ha stabilito alcun diritto o obbligo di riscatto. Ciò significa che, sulla carta, al termine della stagione il centrale brasiliano farà ritorno nel club turco che detiene il suo cartellino. Il giocatore infatti ha un contratto con i Canarini valido fino al 2028, tuttavia secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb la volontà della dirigenza gialloblù è chiara: vederlo a titolo definitivo.

L'ex Aston Villa era stato messo sul mercato dal Fenerbahce dopo una metà di stagione deludente e da assoluto fantasma e ora, nonostante le grandiose prestazioni sfoggiate sulle rive del Lago, avrebbe tutte le intenzioni di procedere con la cessione. Nel prossimo mercato estivo, in caso di offerta ritenuta congrua, i turchi procederanno con la vendita di Diego Carlos anche perché hanno necessità di rimpolpare le casse per poi devolvere il ricavato in altri acquisti futuri. La valutazione del colosso brasiliano potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Il Como è avvisato: servirà intavolare quanto prima dei dialoghi con il Fener se Fabregas vorrà tenersi il difensore a tenuta stagna.