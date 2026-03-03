Como-Inter, le ultime di formazione: novità sia per Fabregas che per Chivu
Cresce l'attesa per la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia fra Como e Inter, gara in programma questa sera al Sinigaglia in attesa della sfida di ritorno che si giocherà a San Siro fra oltre un mese.
A poche ore dal fischio d'inizio, arrivano novità di formazione da una parte e dall'altra, con Cesc Fabregas e Cristian Chivu che pur attuando un parziale turnover non hanno intenzione di snaturare i propri undici titolari. Il tecnico spagnolo recupera Baturina dopo lo stop per infortunio, ma potrebbe non esserci Alvaro Morata dopo il colpo subito contro il Lecce così come Kempf. Sulla trequarti torna titolare Nico Paz.
In casa Inter visti i problemi fisici di Bonny e l'assenza di Lautaro l'attacco sarà tutto sulle spalle di Pio Esposito e Thuram, anche se il francese potrebbe pure partire dalla panchina nel caso in cui Chivu optasse per Frattesi sotto punta. In porta spazio a Martinez, a centrocampo Calhanoglu dal 1' con Zielinski a rifiatare in panchina, così come Dimarco.
Le probabili formazioni di Como-Inter
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.