Como, l'ex Hansi Muller: "Sogno che l'anno prossimo sfidi in Champions lo Stoccarda"

Hansi Muller, ex centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Como, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della formazione lariana: "Tra le due mi diverte più il Como, perché è una grande sorpresa. Soffrivo quando era nelle serie inferiori, era sparito. Adesso fa cose incredibili in tutti i sensi: squadra di grande qualità, matura, con tanta autoconvinzione e risultati pazzeschi. In più le possibilità economiche, anche se non bastano solo i soldi ad aver cambiato tutto. Servono lavoro giusto e passione per funzionare".

L'uomo in più della compagine comasca è certamente Fabregas: "Non è sicuro che un grande giocatore possa fare altrettanto da allenatore. Ma lui sa fare il suo mestiere e la seconda ipotesi è quella corretta. È maturato, mi immagino un feeling giusto con tutti, per gestire tutto: gruppo squadra, società, e l’ambiente che non è quello di Juve, Inter o Milan".

Infine, un pronostico per il match di stasera e un augurio ai lariani: "No, per cortesia, niente 0-0. Piuttosto 3-3, ma che sia una bella partita, per le possibilità che hanno le due squadre e per come hanno dimostrato di saper segnare con il bel gioco. Scudetto all’Inter e Como in Europa? Il mio sogno sarebbe l’anno prossimo Como-Stoccarda in Champions League".