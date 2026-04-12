Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1', Pinamonti nel tridente di Grosso

La domenica calcistica di Serie A si apre da Genova. In campo Genoa e Sassuolo con i rossoblù che cercano i tre punti per ipotecare il discorso salvezza, specialmente dopo la sconfitta di ieri della Cremonese terzultima. I neroverdi emiliani invece inseguono la parte sinistra della classifica ed in caso di vittoria, in attesa delle sfide di Bologna e Lazio, potrebbero assestarsi momentaneamente all'ottavo posto. La squadra di Daniele De Rossi arriva da due sconfitte consecutive, Udinese e Juventus, mentre quella di Fabio Grosso da quattro punti in in due gare, il pari di Torino con la Juve e il successo interno contro il Cagliari.

Le scelte di De Rossi

Daniele De Rossi schiera dal primo minuto Tommaso Baldanzi insieme a Vitinha a sostegno di Colombo. A centrocampo confermata la coppia composta da Malinovskyi e Frendrup con Ellertsson e Sabelli sugli esterni. In difesa, a protezione della porta di Bijlow, ci sono Marcandalli, Ostigard e Vasquez come sempre.

L'undici di Grosso

4-3-3 per Fabio Grosso con Berardi, Pinamonti e Laurienté a formare il tridente offensivo. In difesa davanti a Muric giocano Idzes e Muharemovic al centro mentre Walukiewicz e Doig sono gli esterni. A centrocampo con Matic ci sono Thorstvedt da una parte e Koné dall’altra.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.