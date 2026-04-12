L'inter pronta a rompere gli induci per Muharemovic. Al Sassuolo può finire il 2007 Mosconi

Le prestazioni scintillanti nei playoff Mondiali con la Bosnia hanno eliminato ogni dubbio e l’Inter è pronta a rompere gli indugi e affondare il colpo per Tarik Muharemovic. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il centrale classe 2003 del Sassuolo, già da tempo sotto la lente d'ingrandimento di Ausilio e Baccin, è diventato la priorità assoluta per il restyling della difesa nerazzurra. Con 26 presenze da titolare e una crescita costante sotto la guida di Grosso, il bosniaco è considerato il profilo perfetto perché duttile tatticamente potendo agire sia da braccetto sinistro nel 3-5-2 che in una linea a quattro.

Il calciatore ha già dato il suo gradimento totale al progetto interista, ma ora arriva la parte complessa: la trattativa con il Sassuolo. L'ad del club Giovanni Carnevali valuta il ragazzo non meno di 30-35 milioni di euro, una cifra gonfiata anche dalla clausola che garantisce alla Juventus il 50% sulla futura rivendita.

Per abbassare la parte cash, Marotta punta sui solidi rapporti con il club emiliano e sull'inserimento di contropartite tecniche di valore. Il nome caldo in questo senso è quello di Mattia Mosconi, il talentuoso attaccante 19enne che tanto piace ai neroverdi per la loro tradizionale politica di lancio dei giovani.