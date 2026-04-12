Milan travolto dall'Udinese e fischiato, per primo Leao. Uno Zaniolo così accresce i rimpianti

Il tridente non basta: il Milan viene travolto a San Siro dall’Udinese e si ritrova immerso in un momento di conclamate difficoltà, con dei pensieri minacciosi a proposito del rischio di veder sfumare un cammino fin qui a lungo sopra le aspettative, per via dell’avvicinamento recente delle contendenti delle piazze inferiori nella corsa Champions.

Al Meazza finisce 0-3 ed è anche uno show di Nicolò Zaniolo, una prestazione totale che fa crescere anche i rimpianti per ciò che sarebbe potuto magari essere della Nazionale italiana, se avesse potuto disporre del suo talento, restaurato dal trascorso di questa stagione all’Udinese. L’attaccante ritrovato è tra i migliori in campo, ma sono molti i giocatori dei friulani che spiccano.

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa post-partita cerca di dare la sveglia al suo Milan: “In questo momento, che è il primo veramente duro della stagione, fortunatamente, c'è poco da dire e molto da lavorare, preparando Verona e prendendo come un'opportunità questa brutta sconfitta. Va rimesso ordine in campo: siamo stati frettolosi, abbiamo concesso molto. La nostra forza è sempre stata la solidità, ma questo non vuol dire solo difendere, ma anche solidità per andare a fare gol”.

Kosta Runjaic invece si gode un’altra bella dimostrazione della sua Udinese. E parla così nella conferenza stampa post-partita: “Nessuno si aspettava che avremmo fatto una partita del genere. La squadra ha fatto una buona gara, come successo ad agosto con l'Inter. La partita era equilibrata, poi un gol cambia tutto. Poi è vero che il Milan ha avuto tante occasioni per segnare, ma non ci è riuscito e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche un pizzico di fortuna. Questo è il calcio. La vittoria è per i nostri tifosi”.