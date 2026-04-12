Hansi Muller sull'Inter: "Duro colpo in Champions, a giugno avrà raggiunto il traguardo"

"Le aspettative sono sempre molto alte, uscire dalla Champions contro i norvegesi è stato un colpo duro e ha influenzato il campionato, perché non è che ti svegli e il giorno dopo è tutto dimenticato. Con la Roma era una partita delicata, bisogna vedere se è servita per sbloccarla del tutto". Così ha parlato a La Gazzetta dello Sport Hansi Muller, doppio ex di Como e Inter, in vista del match di questa sera. "Il Como è fiero di quello che sta facendo, l’Inter deve dare proprio tutto per non perdere. Prima si diceva che si doveva solo indovinare quanti gol avrebbero segnato i nerazzurri al Sinigaglia, adesso è una partita sulla stessa altezza", prosegue il tedesco.

Non facile il lavoro di Chivu, che deve rapportarsi tra gli altri con il gruppo di italiani reduce dalla mancata qualificazione al Mondiale: "Il calcio da voi è una

religione, è tutto, mentre da noi è “solo” importante. Per la mia esperienza, uno smacco del genere ti dà fastidio per un periodo: due, tre, quattro settimane, poi non dico che sparisce, però metti il focus su cosa devi fare al momento, sei sempre impegnato. Il fastidio tornerà quando inizierà il Mondiale, allora sì vedi 48 nazionali in campo e tu non ci sei. Ma a giugno la Serie A sarà finita e l’Inter avrà già raggiunto il suo traguardo".

Lautaro out, in campo Pio Esposito e Thuram: "Lautaro fa la differenza, non solo per i gol o per la tecnica, ma anche perché gioca con il cervello. Lui anticipa le giocate, le vede, sa dove arriverà la palla. Per questa dote serve un’intelligenza molto elevata. Lui è completo. Pio e Thuram si somigliano fisicamente, ma

quando uno è capace di giocare a calcio, devi metterlo, anche se assomiglia a un altro".