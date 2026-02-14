Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli e Kean colpiscono, Morata da 4

Risultato finale del match: Como-Fiorentina 1-2.

COMO

Butez 6 - Incolpevole sul gol subito da Fagioli, spiazzato da Kean in occasione del rigore. Con i piedi è una certezza, i suoi lanci sono una vera e propria arma offensiva.

Vojvoda 5,5 - Schierato basso a destra, non riesce ad incidere come in altre occasioni in questa stagione. Da un suo rinvio intercettato nasce la rete dello 0-1 avversario. Dal 72' Caqueret S.V.

Ramon 6 - Nell'azione del gol di Fagioli la difesa del Como va in confusione e anche lui, sul rimpallo perso in area. Per il resto della gara non sbaglia quasi nulla.

Kempf 5,5 - Superato facilmente da Fagioli, prima della conclusione decisiva per il vantaggio della Fiorentina. Fatica quando è alle prese con Kean.

Valle 5,5 - La corsia di sinistra è totalmente sua, con Baturina e Nico Paz che occupano prettamente le vie centrali. Concede più di qualcosa in fase difensiva e Fabregas corre ai ripari durante l'intervallo. Dal 46' Moreno 6 - Entra per dare copertura e i lariani soffrono meno da quella parte.

Perrone 5 - Solita partita di grande qualità in mezzo al campo nel primo tempo, ma dilapida tutto nella ripresa con un fallo ingenuo, che concede un calcio di rigore fatale per i suoi. Dal 57' Addai 5,5 - Litiga spesso con Parisi e si vede poco dalle parti di De Gea.

Da Cunha 5,5 - Meno dinamico del solito, i ritmi del Como nel primo tempo sono sempre abbastanza lenti. Nella ripresa il Como sale d'intensità, lui no.

Kuhn 5 - Parte a sorpresa dall'inizio e non lascia nulla di memorabile alla gara, ci si aspettava qualcosa in più. Dal 46' Jesus Rodriguez 6,5 - Si conferma tra i talenti più cristallini del campionato, l'autorete di Parisi parte da un suo cross.

Nico Paz 5 - Ci prova da ogni posizione ed è sempre il più pericoloso dei suoi, ma non riesce proprio a trovare fortuna dalle parti di De Gea nel primo tempo. Nella ripresa sparisce.

Baturina 6 - Fabregas lo sposta per vie centrali, lasciando a Valle completa libertà a sinistra. Sprazzi di classe, un gol sfiorato e un po' di difficoltà nel trovare la giocata giusta, con una difesa avversaria molto compatta.

Douvikas 5 - Tra i migliori di questa stagione del Como, tra i più in ombra di questo pomeriggio: Pongracic vince nettamente il duello con il greco, forse ancora non al meglio fisicamente. Dal 46' Morata 4 - Sbaglia un gol e poi si fa espellere rimediando un doppio cartellino giallo in un minuto. Disastro.

Cesc Fabregas 5,5 - Sceglie Kuhn e Vojvoda dall'inizio, per poi correggere la formazione durante l'intervallo. Tanto possesso del pallone sterile nel primo tempo e dopo una partenza ottima nella ripresa, Perrone commette l'ingenuità che indirizza la gara in favore della Fiorentina. La squadra ha forse sottovalutato l'impegno e ora arrivano due test complicati in casa di Milan e Juventus.

FIORENTINA

De Gea 6 - Non è chiamato a particolari interventi, beffato dall'autorete da distanza ravvicinata di Parisi.

Dodò 6 - In una delle versioni migliori, in particolare in fase difensiva: sempre attento sulle avanzate offensive avversarie.

Pongracic 6,5 - Eclissa totalmente Douvikas e Morata, in duelli fisici (e con lo spagnolo anche mentali) vinti nettamente dal difensore della Fiorentina.

Ranieri 6 - Torna a giocare titolare in campionato dopo più di un mese e non demerita: non commette particolari errori e nel primo tempo si fa vedere anche in zona offensiva.

Parisi 6 - Preferito nuovamente a Gosens nel quartetto difensivo, sfortunato nell'autorete, ma nei restanti 94 minuti è tra i migliori in campo per dedizione, letture difensive, proiezioni offensive ed entra anche nell'azione dell'1-0.

Mandragora 6,5 - Meno nel vivo del gioco di altre uscite, ma quando si vede è determinante: è lui a conquistarsi il rigore, poi realizzato alla perfezione da Kean e provocare l'espulsione di Morata.

Fagioli 7 - Perno del centrocampo della squadra di Vanoli, trova anche il primo gol stagionale, occasione in cui si dimostra, tra le tante qualità, freddo e abile sotto porta. Dall'84' Ndour S.V.

Brescianini 6,5 - Grande partita del classe 2000, che si sacrifica in entrambe le fasi. Si è calato alla perfezione in questa nuova realtà della sua carriera.

Harrison 5,5 - Nel primo tempo si fa notare con cross e conclusioni verso la porta, nella ripresa scompare dai radar.

Kean 7 - Kempf è un avversario fisicamente difficile da affrontare, ma il centravanti italiano regge l'urto ed è freddo a trasformare il rigore guadagnato da Mandragora, siglando il primo gol in trasferta della sua stagione. Dall'84' Piccoli 5,5 - Ha l'occasione per chiudere la partita nel recupero, ma calcia malissimo.

Solomon 5,5 - Uscita meno scintillante rispetto alle precedenti da parte della nuova ala della Fiorentina, condizionata anche dalla partita di attesa giocata dai viola.

Paolo Vanoli 7 - Vittoria dal peso incredibile da parte della Viola, che ora spera in un risultato negativo da parte del Lecce e delle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza. Sceglie ancora Parisi al posto di Gosens a sinistra e il campo, nonostante la sfortunata autorete, gli dà ragione. Kean sta tornando regolarmente al gol e gli acquisti del mercato invernale stanno già dando tanto alla causa: il futuro sembra decisamente meno grigio.