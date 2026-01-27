Como, Nico Paz: "Real? Penso a giocare al Como e ad arrivare più in su possibile"
Il trequartista del Como Nico Paz ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta col punteggio di 1-3.
Quanto puoi imparare da un giocatore come Morata?
"Avere un giocatore come lui è un piacere per lui, ha tanta esperienza e ha fatto una grande carriera. Siamo felici di aiutarlo e di poter imparare da lui".
Tornerai a Madrid o resterai ancora al Como?
"Nono lo so, ci sono ancora tante cose. Penso a giocare qua al Como e a vincere tutto quello che possiamo. Pensiamo ad arrivare più in su possibile e a giocare partita dopo partita".
