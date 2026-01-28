Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"

Daniele Donnarumma, esterno del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso attraverso le colonne di Telecolor:

"Difficile trovare tanto entusiasmo soprattutto in C. I tifosi ci danno quella spinta in più per cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato. Io sono venuto qui per vincere, come ho detto anche nelle mie prime interviste rilasciate - riporta Tuttocalciocatania.com -. Sono sceso dalla B con la consapevolezza di riportare il Catania in cadetteria facendo felici i tifosi che meritano di centrare l’obiettivo". La concorrenza viene definita come un pregio: "Magari qualcuno si può arrabbiare un po' quando sa di non giocare dal 1′ ma siamo tutti titolari in questo gruppo, naturalmente spetta al mister decidere la formazione migliore in base agli avversari, alle caratteristiche e quello che richiede la partita. E’ la settimana che decide chi scende in campo. Sappiamo che in questa piazza raggiungere l’obiettivo vuol dire tanto, a prescindere dal minutaggio. Catania ti fa sentire un calciatore vero".

La determinazione della squadra sta facendo la differenza: "Con tutte le difficoltà incontrate, infortuni e problemi vari, se non avessimo avuto dietro un grande gruppo, di uomini che remano tutti nella stessa direzione, non saremmo andati lontano. La costanza, il non mollare mai di fronte alle avversità è un aspetto determinante. Pochi gol subiti e poche occasioni concesse alle avversarie? C’è tanto lavoro da parte del mister per far sì che esprimiamo le nostre qualità. Gli attaccanti in fase di non possesso sono i primi ad aiutarci in tal senso". Con la città il rapporto è al massimo: "Mi sto trovando benissimo a Catania, non la vivo a 360 gradi tra i tanti impegni ed i bambini. Se ci dovesse essere l’opportunità di rimanere in questa città non mi dispiacerebbe. Vedo una società che fa le cose per bene, cercando d’inserire le figure giuste allo scopo di non farci mancare niente, non avendo nessuna scusa, nessun alibi".