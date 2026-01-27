Como, Morata e la battuta fatta a Nico Paz: "Se rimane qui con noi, gioco gratis"

L'attaccante del Como Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta col punteggio di 1-3.

Dove volete arrivare?

"Non possiamo dirlo. Abbiamo una grandissima squadra, sono molto emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi. Credo che sia uno dei gol più importanti della mia vita per tutto quello che c'è dietro. Nico Paz è un campione dentro al campo e tutti questi ragazzi sono fantastici".

Riguardo al futuro di Nico Paz, gli scappa una battuta: "Se rimane qui con noi un altro anno, gioco gratis".