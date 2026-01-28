TMW
Hellas Verona, chiusa la trattativa per un giovane difensore sloveno. Arriva Macak
Nuovo acquisto per l'Hellas Verona, che si appresta a rinforzare il proprio settore giovanile con un promettente talento del calcio sloveno. Come appreso da TMW, infatti, la dirigenza della società scaligera ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Tian Macak (17 anni), difensore sloveno di piede mancino classe 2009 che giunge in Italia dal Domzale, squadra del suo paese natale con cui era arrivato fino alla selezione Under 19.
Il percorso di Macak con il Verona dovrebbe partire dalla squadra Primavera, o comunque dalla U18 ma in previsione di una promozione. Su Macak si era mossa anche la Sampdoria, che ha però dovuto alzare bandiera bianca di fronte al sorpasso operato in itinere dalla squadra di Serie A.
