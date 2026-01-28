28 gennaio 2025, Neymar risolve con l'Al Hilal. E viene ufficializzato dal Santos

Il 28 di gennaio del 2025, l'Al Hilal ufficializza la risoluzione contrattuale con Neymar Jr. Uno dei grandi campioni del decennio precedente, passato dal Barcellona al Paris Saint Germain fino, appunto, all'Arabia Saudita. Con la sfortuna di non giocare la semifinale del Mondiale 2014 per un intervento nei quarti da parte di Zuniga, lasciando la propria nazionale in balia dell'1-7 di Belo Horizonte contro la Germania. In quel giorno si ufficializza anche il ritorno a Vila Belmiro, al Santos.

Ad annunciarlo è il presidente, Marcelo Teixeira. "Ricordo, come se fosse oggi, quando il nostro eterno capitano Zito, insieme ad Alemão, vennero a raccontarmi dell'ennesima stella scoperta dal caro e rimpianto Betinho. Il suo nome era Neymar. Un nome diverso come il suo talento. E che talento! Che piacere è stato vedere questo ragazzo crescere e diventare il genio che ha conquistato il Santos, il Brasile e il mondo intero".

"Tu, Neymar, ci hai lasciato per realizzare i tuoi sogni ma con una promessa che non dimenticheremo mai: 'Me ne vado, ma tornerò'. È giunto il momento, Neymar. È giunto il momento per te di tornare dalla tua gente. Per la tua casa, per il nostro club preferito. Bentornato, bambino Ney! Torna a essere felice. Tutto il Santos ti aspetta a braccia aperte".