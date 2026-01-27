Como, Sergi Roberto su Fabregas: "Ho avuto allenatori top, lo metto tra i migliori"

Il centrocampista del Como Sergi Roberto ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta col punteggio di 1-3.

L'immagine più bella della serata è il vostro abbraccio a Morata dopo il gol?

"la cosa più importante di oggi era vincere e pensare alla prossima partita. Siamo molto contenti per Alvaro, il suo primo gol con il Como e anche il mio primo gol. Per un attaccante è sempre importante segnare, la squadra è unita ed è un gruppo molto speciale".

Quanto è importante per voi un allenatore come Fabregas?

"Per noi è un regalo, in allenamento e in partita. Io ho avuto allenatori top nella mia carriera, ma Cesc lo metto già tra i migliori. La gente lo vede, in partita ci divertiamo. In campo sappiamo tutti cosa fare e dobbiamo continuare così".