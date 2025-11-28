Como, Nico Paz: "Vicino al gol in rovesciata, ma quel che conta è aver vinto ancora"

"Mi piace molto il nostro modo di giocare, ho provato a segnare con la "cilena" che corrisponde alla rovesciata italiana e purtroppo il portiere ha fatto una bella parata. Ci lavoro tanto, magari entrerà la prossima volta. Quello che conta, però, è la crescita della squadra. Ho avuto un'occasione anche di testa ed è merito dell'allenatore che mi chiede di riempire sempre l'area di rigore e inserirmi di continuo per creare superiorità numerica. Fa tanto piacere vedere il pubblico che si diverte. A volte rischiamo anche con qualche giocata estremamente qualitativa, ma è così che si cresce e che si acquisisce autostima". Queste le parole del fantasista del Como Nico Paz a DAZN.