Benevento, Vigorito: "Floro Flores resta anche in Serie B? Non è il momento di parlarne"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è stato intervistato da Il Mattino: "Ma i miracoli non sono facili, non si può possono ripetere ogni volta. Ora ci prepariamo a questa nuova avventura. Del resto lo avevo detto tre anni fa che ci sarebbero volute tre stagioni per riportare il Benevento in B: una per metabolizzare il colpo, un’altra per preparare la risalita e poi questa, la terza, per la promozione. Così è stato. Impegno mantenuto".

"Floro Flores aveva macinato impegno, collezionato successi con la Primavera, dimostrato di saper costruire un ottimo rapporto con i calciatori. Lo seguivo da tempo con molta attenzione, ero perfettamente consapevole del suo potenziale e, quando abbiamo avuto l’ultimo colloquio, gli ho letto negli occhi la voglia di dare l’anima per la maglia giallorossa. Quindi non è giunto dal nulla, ma al termine di un processo di preparazione e valutazione".

Lo riconfermerà anche in serie B?

"Non è questo il momento di parlarne"