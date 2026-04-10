Torino, D'Aversa: "Contro l'Hellas Verona il secondo match ball. Dobbiamo essere ambiziosi"

Roberto D'Aversa è subentrato in corsa, ma ha fatto da subito molto bene con il Torino e questo è il motivo per cui il match contro l'Hellas Verona assume grande importanza per la salvezza: "Domani è il secondo match ball per l'obiettivo. Abbiamo superato lo step della vittoria fuori casa, così abbiamo più convinzione, entusiasmo e consapevolezza. Abbiamo il dovere di cercare di vincere domani, lo impone questa maglia, e per raggiungere quel primo obiettivo: se lo meritano club, tifosi e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando"

L'obiettivo è superare i 44 punti dell'anno scorso?

"Per far sì che avvenga devo fare il meglio possibile, dobbiamo ragionare su domani, sono qui da pochi minuti e non abbiamo parlato del Verona. Non meritano quella posizione di classifica e non sarà semplice ma dobbiamo fare di tutto per raggiungere la salvezza che è il primo obiettivo, poi c’è la volontà di fare il meglio possibile e guardare avanti. Bisogna essere ambiziosi e per farlo si deve andare a prendere chi sta davanti, anche per allontanarsi dalla zona pericolante. Ci vuole entusiasmo, ma non presunzione, perché si abbassa il livello di attenzione e non possiamo permettercelo”.

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