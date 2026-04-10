Cosa è mancato sul mercato al Milan? Allegri: "Pensando indietro si sbaglia. Valuteremo a fine anno"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa prima del match contro l'Udinese il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto anche ad una domanda riguardante le valutazioni fatte nello scorso mercato estivo. Il tecnico livornese ha risposto con la solita maestria dialettica, proiettando il ragionamento sul futuro più che sul passato:

Cosa è mancato sul mercato?

"Pensando sempre indietro si sbaglia. Guardiamo in avanti. I ragazzi sono cambiati, il mondo è cambiato, è cambiato tanto. Cerchiamo di arrivare in Champions. Poi finita la stagione, vedremo. Analizzare le cose fatte bene e le cose sbagliate, in tutti i settori. È un discorso che va fatto a bocce ferme con grande lucidità. Quando c'è il campionato in corso e la palla viaggia hai giudizi non lucidi, sei condizionato dal risultato. Domani abbiamo una possibilità, speriamo di far bene".