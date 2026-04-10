Sergi Roberto: "Fabregas già tra i migliori tecnici in circolazione". Ed elogia Yildiz: "Mi ha sorpreso"

"Per me Fabregas è un modello: le sue idee e il modo che ha di comunicare sono incredibili, sto provando a imparare tantissimo da lui". Sergi Roberto parla così nel nuovo episodio di Storie di Serie A su DAZN: "Credo sia già uno dei migliori allenatori in circolazione, ma migliorerà ancora. Sicuramente quando finirò di giocare prenderò il patentino da allenatore, anche se dovrò capire se piacerà alla mia famiglia perché si lavora tante ore tutti i giorni. Ma rimarrò legato al calcio".

L’ex capitano del Barcellona e attuale numero 8 lariano continua così: "La partita che ha svoltato la stagione è stata contro la Juventus a Torino: avevamo 4 o 5 punti di differenza e sapevamo che senza vincere quella partita saremmo stati tagliati fuori. Lì abbiamo capito di potercela giocare. Tra gli avversari, Yildiz è il giocatore che mi ha sorpreso di più da quando sono arrivato in Italia: mi piace molto, credo sia un giocatore diverso ed è bello vederlo giocare".