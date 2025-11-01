Como, problema al volo charter per Napoli: la squadra raggiunge l'hotel soltanto alle 22

Inconveniente tecnico per il Como. La squadra di Cesc Fabregas questa sera scenderà in campo al “Maradona” per affrontare il Napoli di Antonio Conte. Una partita difficile che i lariani vogliono provare a fare loro per intanto aumentare autostima e consapevolezza nei propri mezzi e poi per migliorare ulteriormente una classifica che già sorride. Non sarà una gara facile per la forza dell’avversario e per la pressione che uno stadio caloroso e colorato come quello partenopeo può mettere.

A complicare i piani anche un viaggio più lungo del solito. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il volo charter che ha poi portato la squadra a Capodichino ha infatti avuto un problema tecnico. La squadra infatti è stata costretta a rimanere in aeroporto per ore e c’è stato anche il rischio che il viaggio venisse rimandato a stamattina. Alla fine il gruppo è riuscito a partire ma ha raggiunto l’hotel dove pernottare soltanto alle 22.

Questi i convocati del mister spagnolo per la trasferta in casa degli azzurri campioni d'Italia.

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.