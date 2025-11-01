Genoa, dalla conferma di Sucu alla risoluzione consensuale: la settimana di Patrick Vieira

Cambio di scenario improvviso. Almeno nella tempistica. Nella mattinata di oggi, il Genoa ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l'allenatore Patrick Vieira dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Cremonese e la squadra all'ultimo posto solitario in classifica. Al suo posto per il momento ci sarà la coppia formata da Roberto Murgita e Domenico Criscito.

Le parole di Sucu

Una decisione arrivata dopo la conferma da parte del presidente Dan Sucu che, a margine dell'assemblea degli azionisti lo scorso lunedì aveva dichiarato:""Ho grande fiducia nella nostra squadra, nel nostro allenatore e nello staff. Non abbiamo piani B o piani C. Noi abbiamo solo un piano A: la nostra squadra. Vieira? L’ho detto: non abbiamo altri piani A, B o C. L’unico nostro piano è il nostro allenatore con la squadra che abbiamo".

Prima in bilico, poi confermato

Dopo il ko contro i lombardi invece si è parlato della sua posizione come se fosse in bilico salvo poi essere nuovamente confermato dopo l'arrivo di Diego Lopez, quest'ultimo arrivato dopo la fine del rapporto con il direttore sportivo Marco Ottolini. Adesso il colpo di scena e una situazione che ha cambiato ancora una volta scenario. E la nuova guida tecnica, almeno per ora, pronta a debuttare a Reggio Emilia.