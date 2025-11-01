Serie B, al via quest'oggi l'11ª giornata. Occhi sul Palermo, ma anche su Samp-Mantova
Con il pomeriggio odierno, in questo primo giorno di novembre, si alza il sipario sull'11ª giornata del campionato di Serie B, che solo mercoledì ha mandato in archivio il turno infrasettimanale. A far da apripista a questa giornata, la sfida del 'Partenio-Lombardi', dove si affronteranno i padroni di casa dell'Avellino e la Reggiana, nel lunch match che prenderà il via alle ore 12.30; a chiudere il tutto, nella giornata di domenica Sampdoria-Mantova, che si affronteranno alle 19:30, in una gara che potrebbe valere la panchina del tecnico dei virgiliani Davide Possanzini.
Intanto, riportiamo quello che è il programma completo del turno:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre 2025
Ore 12.30 Avellino - Reggiana
Ore 15.00 Carrarese - Frosinone
Ore 15.00 Padova – Südtirol
Ore 17.15 Virtus Entella – Empoli
Ore 19.30 Palermo – Pescara
Domenica 2 Novembre 2025
Ore 15.00 Bari – Cesena
Ore 15.00 Catanzaro - Venezia
Ore 15.00 Modena – Juve Stabia
Ore 17.15 Monza - Spezia
Ore 19.30 Sampdoria – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
