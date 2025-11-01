Bari, Caserta: "Manca la personalità dei migliori. Meroni e Kassama da valutare"

È andata in scena pochi minuti fa la conferenza stampa del tecnico del Bari, Fabio Caserta, alla viglia del match contro il Cesena, valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Ecco uno stralcio delle sue parole riportate da TuttoBari.com: "Il Cesena è una squadra che sta bene. Ha una chiara identità, è vero che prende qualche gol di troppo ma ne fa anche tanti. Sta facendo un avvio di campionato molto positivo. Noi abbiamo lavorato sui nostri concetti cercando di andare a ritrovare quella lucidità e quell'equilibrio giusto che servono a questa squadra soprattutto in fase di possesso. Il Cesena è allenato da una grandissima persona. A Bari ha fatto un percorso importantissimo, anche quest'anno è la squadra la chiara identità dell'allenatore. Sicuramente quando alleni più di un anno in una piazza, il lavoro è facilitato almeno all'inizio perché ci sono tanti giocatori dell'anno scorso".

La contestazione dei tifosi? Io penso che dare un giudizio su quello che fa il tifoso, non sia di mia competenza. Sapevamo dall'inizio che c'è quest'atmosfera attorno alla proprietà. Mi sento chiamato in causa, l'allenatore in tutti i momenti si deve sentire chiamato in causa. Noi dobbiamo cercare di ricreare quell'entusiasmo che al momento manca per colpa nostra, attraverso le prestazioni e i risultati. Non contano le parole, ma la partita.

In cosa dobbiamo migliorare? Nella mia vita cerco di trovare il lato positivo a tutto. Manca che dobbiamo avere personalità, coraggio da giocatori che si trovano in queste situazioni non dal primo anno. Capisco che non è facile giocare quando le cose non vanno bene, ma dobbiamo andare oltre questo. Creare l'entusiasmo dipende solo da noi. La gente non valuta solo il risultato finale ma anche la prestazione. Non ci dobbiamo nascondere quando dico che non stiamo facendo le prestazioni che possiamo fare. So che possiamo venire fuori da queste situazioni con il lavoro e con le partite della domenica".

Sull'infermeria biancorossa, poi, afferma: "Meroni ha avuto un problemino contro il Mantova fortunatamente non muscolare. Si è allenato ieri con la squadra e credo che oggi sia disponibile per la partita di domani. Dobbiamo valutare Kassama oggi nella rifinitura".