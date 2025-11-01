Serie B, Virtus Entella-Empoli: scontro diretto a sorpresa
L'11^ giornata di Serie BKT regala inaspettatamente uno scontro diretto tra due squadre con due obiettivi ben differenti tra di loro ad inizio campionato: Virtus Entella ed Empoli. Sebbene si trovino distanti solamente un punto in classifica, difatti, i padroni di casa puntavano e si trovano a lottare in quella zona salvezza preventivata, cosa tutt'altro che aspettata per una compagine dalla rosa e dal blasone come quella ospite, formatasi ad inizio anno con l'intento di ritrovare immediatamente quella Serie A appena persa.
I precedenti in Liguria tra le due formazioni sono in totale 8, dove vige il massimo equilibrio: 3 vittorie a testa, con 2 pareggi a farne da contorno, mentre è sfida inedita tra i due tecnici. Anche le quote rappresentano l'equilibrio presentato in classifica, con la partita che si prospetta molto livellata per gli addetti ai lavori, i quali, però, segnano un leggero vantaggio rivolto stranamente verso i biancoazzurri.
Per quanto riguarda l'arbitro della gara, infine, questa sarà diretta dal Sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, alla sua 94^ direzione in cadetteria.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I liguri del neoallenatore Andrea Chiappella si trovano perfettamente in linea con quanto stabilito ad inizio anno, dove l'obiettivo fu stabilito nella salvezza. Al momento la squadra occupa la 15^ posizione con 10 punti, con una sola lunghezza in più rispetto alla zona playout. Dopo la convincente vittoria nel derby contro la Samp, i biancoazzurri hanno trovano solo il punto derivante dalla sfida interna contro il Pescara, salvo poi perdere malamente per 4-0 contro il Frosinone.
COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra di Alessio Dionisi non sta certamente attraversando il momento che tutti avrebbero auspicato. Da inizio campionato ad oggi, infatti, i toscani hanno registrato due sole vittorie, delle quali l'ultima distante ormai quasi un mese (contro il SudTirol per 1-2, ndr). Da lì solamente altri due punti, frutto di altrettanti pareggi (l'ultimo contro la Sampdoria tra le mura amiche per 1-1). Al momento gli empolesi situano in 13^ piazza con 11 punti, due in più rispetto alla zona rossa.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.