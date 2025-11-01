Serie B, Palermo-Pescara: rosanero in cerca di riscatto. Abruzzesi per il blitz storico

Chiudono il programma delle gare del sabato, inerenti l’undicesima giornata di serie BKT Palermo e Pescara in programma al “Renzo Barbera” alle ore 19.30 a completare una settimana che ha visto la disputa del turno infrasettimanale. I siciliani sono chiamati a fronteggiare il primo momento difficile del campionato, le sconfitte di Catanzaro e quella interna di martedì contro il Monza ha fatto suonare il primo campanello d’allarme. Tornare al gol stasera dopo 238 minuti di astinenza e vincere davanti il pubblico di casa sarebbe il miglior modo per festeggiare i 125 di storia del club. Prima della gara infatti ci sarà una festa a partire dalle ore 18 a suon di musica. I siciliani vogliono tornare a suonare uno spartito gradevole e soprattutto riprendere la corsa verso le ultime posizioni. Il Pescara di Vivarini è imbattuto da tre giornate ma non vince da oltre un mese, da quel 4-0 interno contro l’Empoli. Non ha mai vinto fuori casa dove ha ottenuto un solo punto in quattro trasferte, quello ottenuto una settimana fa a Chiavari. Fra gli altro gli abruzzesi non hanno mai vinto nella loro storia al “Barbera”. La direzione del confronto affidata ad Andrea Zanotti di Rimini. Gli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli Francesco e Luciani. Niccolò Turrini di Firenze IV uomo, al Var Manuel Vopi di Arezzo mentre l’uomo Avar sarà Matteo Gualtieri di Asti.

Come arriva il Palermo- Filippo Inzaghi potrebbe tornare al 3-4-2-1 con il rientro di Bani nel trio difensivo completato da Peda e Ceccaroni davanti a Joronen. Sulle fasce Diakite ed Augello mentre in mezzo sono in quattro a giocarsi le due maglie: Gomez, Blin, Segre e Ranocchia. Palumbo sulla trequarti potrebbe trovare nuovamente al suo fianco Brunori (favorito su Le Douaron) dietro Pohjanpalo. L’unico assente è Gyasi il cui ritorno in gruppo è ormai vicino.

Come arriva il Pescara- Sull’altra sponda Vincenzo Vivarini è alle prese con un infermeria affollata. Pellacani operato al crociato (Stagione finita per lui) va ad aggiungersi alle defezioni di Tsadjout, Olzer Merola, e Olivieri. Non al meglio Capellini e Brosco i quali stringendo i denti potrebbero farcela. Nel 3-5-2 troveranno al suo fianco uno tra Giannini e Corbo a protezione della porta dell’ex Desplanches. Letizia e Corazza sulle fasce, in mezzo Caligara o Squizzato ad affiancare Valzania e Dagasso. In attacco Meazzi dietro a Di Nardo.