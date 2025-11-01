Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, si riparte da due cuori rossoblù: Murgita e Criscito per la svolta. In attesa del tecnico

Genoa, si riparte da due cuori rossoblù: Murgita e Criscito per la svolta. In attesa del tecnicoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:38Serie A
Andrea Piras

Ripartire dalla genoanità. L'allenamento mattutino, in attesa di sapere quali saranno gli sviluppi societari circa la panchina rossoblù, è stato diretto da Roberto Murgita e Domenico Criscito. Il primo genovese e protagonista a più riprese, in campo e in panchina, in rossoblù. Il secondo ex capitano e da sempre legato al Grifone. L'obiettivo sarà quello di provare a dare una svolta ad una squadra in crisi di risultati.

Zero vittorie e zero gol fatti in casa
Una situazione di classifica difficile per il Grifone che sta attraversando un momento complicato. Vasquez e compagni sono ancora a secco di vittorie e occupano l'ultimo posto in graduatoria. Non solo. A certificare le difficoltà anche il fatto che davanti al pubblico amico, i 30mila del "Ferraris", i rossoblù non sono ancora riusciti a trovare il primo gol in campionato. A Marassi infatti sono arrivati solo due punti frutto dei due 0-0 contro Lecce e Parma mentre contro Juventus, Lazio e Cremonese sono arrivate tre sconfitte senza riuscire a gonfiare la rete avversaria.

A caccia di una svolta
Chiaro che in questo momento serva comunque una svolta al Genoa e il club, con il nuovo ds Lopez, lo chiede a Vieira. Lunedì prossimo al Mapei Stadium, i rossoblù andranno a far visita al Sassuolo in uno scontro diretto decisivo per la zona bassa della classifica. Dopo arriverà a Genova la Fiorentina, anche lei in difficoltà. Due sfide da non sbagliare.

Articoli correlati
Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa... Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa
Genoa, dalla conferma di Sucu alla risoluzione consensuale: la settimana di Patrick... Genoa, dalla conferma di Sucu alla risoluzione consensuale: la settimana di Patrick Vieira
Vieira via dal Genoa, in Francia: "Sostenuto dai suoi giocatori, situazione cambiata... Vieira via dal Genoa, in Francia: "Sostenuto dai suoi giocatori, situazione cambiata nella notte"
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Sfidare il Milan è un'occasione. Dybala può giocare per tanti anni"... Live TMWRoma, Gasperini: "Sfidare il Milan è un'occasione. Dybala può giocare per tanti anni"
Parma, il tifoso Gene Gnocchi sul derby: "Il Bologna mi fa rosicare, stravedo per... Parma, il tifoso Gene Gnocchi sul derby: "Il Bologna mi fa rosicare, stravedo per Bernabè"
Torino, Leo Junior sul derby: "Non c'è una formula magica, Simeone può deciderlo"... Torino, Leo Junior sul derby: "Non c'è una formula magica, Simeone può deciderlo"
Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa... Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa
Sassuolo, Grosso: "Pinamonti può raggiungere un livello alto. Matic è stato una scoperta"... Sassuolo, Grosso: "Pinamonti può raggiungere un livello alto. Matic è stato una scoperta"
Lecce, Di Francesco: "Fiorentina avversario ostico. Formazione? Ci sarà qualche cambio"... Live TMWLecce, Di Francesco: "Fiorentina avversario ostico. Formazione? Ci sarà qualche cambio"
Cremonese-Juventus, i 21 convocati di Nicola: torna a disposizione Valoti, out Sanabria... Cremonese-Juventus, i 21 convocati di Nicola: torna a disposizione Valoti, out Sanabria
È finito anche il Pradè-bis, secondo ds con più giorni di permanenza nella Fiorentina... È finito anche il Pradè-bis, secondo ds con più giorni di permanenza nella Fiorentina
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 Retroscena Pradè: l'addio alla Fiorentina tramite dimissioni. Pioli domani è in panchina
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie Buksa, chance dal 1' per Scamacca
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Sfidare il Milan è un'occasione. Dybala può giocare per tanti anni"
Immagine news Serie A n.4 Parma, il tifoso Gene Gnocchi sul derby: "Il Bologna mi fa rosicare, stravedo per Bernabè"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Leo Junior sul derby: "Non c'è una formula magica, Simeone può deciderlo"
Immagine news Serie A n.6 Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 1-1 al 45'. Insigne risponde all'autorete di Simic
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Con il Mantova con umiltà e compattezza. Non piangiamoci addosso"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Empoli, i convocati di Chiappella: assenti Bottaro e Mezzoni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta: "Manca la personalità dei migliori. Meroni e Kassama da valutare"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: nessuna novità. Out Avella e Gyasi
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Reggiana, le formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Novakovich in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.3 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.4 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…