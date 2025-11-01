Genoa, si riparte da due cuori rossoblù: Murgita e Criscito per la svolta. In attesa del tecnico

Ripartire dalla genoanità. L'allenamento mattutino, in attesa di sapere quali saranno gli sviluppi societari circa la panchina rossoblù, è stato diretto da Roberto Murgita e Domenico Criscito. Il primo genovese e protagonista a più riprese, in campo e in panchina, in rossoblù. Il secondo ex capitano e da sempre legato al Grifone. L'obiettivo sarà quello di provare a dare una svolta ad una squadra in crisi di risultati.

Zero vittorie e zero gol fatti in casa

Una situazione di classifica difficile per il Grifone che sta attraversando un momento complicato. Vasquez e compagni sono ancora a secco di vittorie e occupano l'ultimo posto in graduatoria. Non solo. A certificare le difficoltà anche il fatto che davanti al pubblico amico, i 30mila del "Ferraris", i rossoblù non sono ancora riusciti a trovare il primo gol in campionato. A Marassi infatti sono arrivati solo due punti frutto dei due 0-0 contro Lecce e Parma mentre contro Juventus, Lazio e Cremonese sono arrivate tre sconfitte senza riuscire a gonfiare la rete avversaria.

A caccia di una svolta

Chiaro che in questo momento serva comunque una svolta al Genoa e il club, con il nuovo ds Lopez, lo chiede a Vieira. Lunedì prossimo al Mapei Stadium, i rossoblù andranno a far visita al Sassuolo in uno scontro diretto decisivo per la zona bassa della classifica. Dopo arriverà a Genova la Fiorentina, anche lei in difficoltà. Due sfide da non sbagliare.