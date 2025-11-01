Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: nessuna novità. Out Avella e Gyasi

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara di oggi contro il Pescara per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al ko nel turno infrasettimanale contro il Monza non ci sono novità. Risultano, dunque, ancora assenti dalla distinta Michele Avella (portiere) e Emanuel Gyasi (centrocampista).

Portieri: Gomis, Bardi, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli

Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin,

Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona

Questo uno stralcio delle parole del tecnico rosanero ieri in conferenza stampa: "Stiamo attraversando un momento così, io faccio sempre i conti sulle dieci partite anche se non nascondiamo la testa sotto la sabbia e le sconfitte ovviamente le analizziamo. Detto ciò, voglio ringraziare i nostri tifosi, ci hanno battuto le mani dopo il ko contro il Monza, mai mi era capitato di uscire tra gli applausi dopo una sconfitta, è gente che merita tanto: noi dobbiamo essere all'altezza, perché dall'esterno hanno capito quello che è il nostro percorso. Abbiamo fatto bene per otto gare, ma questa è stata una battuta di arresto preventivabile: speravo non arrivasse, ma ci porta a un esame di coscienza collettivo. Le corazzate non esistono, questa ne è la dimostrazione. Ma io sono fiducioso, siamo forti e abbiamo qualità, di media facciamo 20 tiri in porta a gara. Dimentichiamoci di queste due ultime gare e ripartiamo, dagli errori si deve imparare e crescere: sono le otto gare che ci devono dare la forza per ripartire".