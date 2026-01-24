Como, Rodriguez: "Ho imparato a dribblare in strada. Il mio forte è l'uno contro uno"

Il Como prepara ad affrontare il Torino al Sinigaglia nella 22/a giornata di Serie A, forte del netto successo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio. La vittoria ha permesso ai lariani di riscattare la sconfitta subita contro il Milan e di consolidare una posizione di classifica che sta sorprendendo gli osservatori. Di fronte ci sarà il Torino squadra capace di imprese come l'eliminazione della Roma in Coppa Italia, ma anche di prove opache che hanno alimentato perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. I granata sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali proprio contro i giallorossi, che li hanno fatti scivolare al 14° posto. Il bilancio storico tra le due squadre recita 21 vittorie torinesi, 10 pareggi e 8 successi del Como in 39 confronti totali.

Alla vigilia del match, Jesus Rodriguez ha parlato ai microfoni di DAZN della propria crescita e delle caratteristiche tecniche che lo rendono un elemento prezioso nello scacchiere di Fabregas. L'attaccante lariano ha affrontato il tema del dribbling e della capacità di saltare l'uomo, qualità su cui l'allenatore spagnolo ha insistito nelle settimane scorse come elemento fondamentale per creare occasioni da gol.

Fabregas, nelle settimane scorse, ha parlato tanto della possibilità di creare giocatori che riescano a saltare l'uomo e creare occasioni. Ti chiedo, si allena questa qualità o è innata, come nel tuo caso?

"Non lo so, me lo hanno chiesto molto. Da piccolo giocavo in strada e ho allenato lì questa qualità. Non c'è nessun team che me lo abbia insegnato. È stato giocare tanto in strada, ma intendo dare tutto quello che ho a questa squadra. Il mio forte è l'uno contro uno, la sfrontatezza. Devo migliorare in altre fasi, però il dribbling e l'uno contro uno li sento molto miei. Per me li ho migliorati in strada."