Como-Roma vale tanto per la Champions, i convocati di Gasperini: out in 5
È in arrivo una sfida decisiva per la combattutissima lotta per un posto nella prossima Champions League. Domani alle 18 infatti allo stadio Sinigaglia andrà in scena Como-Roma, con entrambe le squadre a quota 51 punti. Nessuna sorpresa nella lista dei giocatori convocati dal tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini.
Come annunciato sono assenti dalla lista gli infortunati Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala, oltre allo squalificato N'Dicka. Ecco di seguito la lista dei giocatori convocati da Gasperini per la sfida della Roma contro il Como.
I convocati della Roma:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza