Pulisic ancora a secco nel 2026, ma Allegri gli conferma fiducia. E il Milan pure

Christian Pulisic non sta vivendo il suo momento migliore, ma Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di metterlo in discussione. L’esterno offensivo rossonero è reduce da settimane complicate, senza gol né assist, una situazione che ha inevitabilmente influito anche sulla sua fiducia. Nonostante il periodo difficile, l’allenatore continua a considerarlo un elemento fondamentale e ha scelto di sostenerlo sia pubblicamente sia all’interno dello spogliatoio, dove anche i compagni restano convinti che possa tornare presto decisivo.

L’ultima rete dell’americano risale al 28 dicembre contro il Verona e da allora tra acciacchi fisici e calo di forma il suo rendimento offensivo è diminuito. Tuttavia, gli ultimi segnali arrivati dal campo sono stati incoraggianti. Nel derby contro l’Inter, pur senza incidere nel tabellino, Pulisic ha mostrato una buona condizione atletica, percorrendo oltre undici chilometri in 84 minuti. A Milanello questo dato è stato interpretato come un chiaro segnale di crescita.

Il Milan continua a puntare su di lui anche in ottica futura. Nel contratto è presente un’opzione per il rinnovo fino al 2028, anche se i colloqui sono momentaneamente in pausa. Dall’estero non mancano interessamenti, soprattutto dalla Premier League, ma il giocatore vuole rilanciarsi in rossonero e tornare protagonista già nella prossima sfida contro la Lazio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.