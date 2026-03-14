Reggiana, Fracchiolla: "Abbiamo sbagliato tutto, è inspiegabile. Siamo in difficoltà"

Il DS della Reggiana Domenico Fracchiolla è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari, terminata 4-1 per i biancorossi. Di seguito le sue parole:

" Bisogna avere l'oggettività di dire che oggi abbiamo sbagliato tutto. Dopo l'autogol di Papetti non ci abbiamo capito più niente, siamo usciti dalla partita. Tanti giocatori non riuscivano anche le cose più semplici e questa cosa è abbastanza inspiegabile. Sono qui perché leggo e vedo tante cose. Penso che bisogna essere obiettivi nella vita. In un mese abbiamo perso quattro giocatori che hanno finito la stagione, di cui tre giocatori per noi molto importanti per infortuni traumatici. Abbiamo perso ieri Sampirisi, rottura del quinto metatarso, che è un giocatore che dall'inizio dell'anno proviamo a recuperare. Io non l'ho mai avuto a disposizione, però a Reggio ha sempre fatto delle buone prestazioni. Abbiamo perso il capitano, abbiamo perso Bozzolan, Paz, per infortuni inspiegabili. Siamo corti, stanno giocando sempre gli stessi e in questo momento siamo in difficoltà. Però c'è un dato che questo allenatore ha rianimato la squadra nella prima parte. In questo momento sicuramente anche lui è in difficoltà"